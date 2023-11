L’annonce surprise, Messi clame son amour à Zidane !

Thomas Bourseau

Lionel Messi a récemment été couronné Ballon d’or pour la huitième fois de sa carrière. Soit sept de plus que Zinedine Zidane. Néanmoins, Messi n’a pas caché toute l’admiration qu’il a pour la légende du Real Madrid à l’occasion d’un face à face organisé par Adidas.

Zinedine Zidane a pris sa retraite à l’été 2006, après le Mondial en Allemagne. Soit quelques semaines après avoir tiré sa révérence en club avec le Real Madrid. De 2004 à 2006, Zidane a pu voir de ses propres yeux l’éclosion de l’octuple lauréat du Ballon d’or : Lionel Messi, qui a fait ses débuts à l’automne 2004 avec le FC Barcelone.

Zidane : «C’est dommage que nous n’ayons jamais pu jouer ensemble»

Au cours d’un face à face à Miami pour leur équipementier commun « Adidas », Zinedine Zidane a tenu les propos élogieux suivants à Lionel Messi. « C’est dommage que nous n’ayons jamais pu jouer ensemble. Mais pour moi, c’est le moment de te donner le ballon (ndlr qu’il a aux pieds) ».

Messi : «Je t’ai toujours respecté et admiré pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire»