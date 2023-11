Zidane à l’OM, «tout se met en place»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt se fait de plus en plus discret. En réalité, l'Américain préparerait la suite et notamment son départ. En coulisses, des négociations auraient débuté avec l'Arabie Saoudite. Le deal pourrait être bouclé dès le mois de janvier et cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au club marseillais. Par exemple, la piste Zinédine Zidane pourrait bien devenir concrète.

La mèche est-elle vendue dans ce dossier vieux de trois ans ? Depuis plusieurs années, les rumeurs sur la vente de l'OM sont nombreuses. Sauf que certains estiment que le moment est enfin venue. Certains journalistes se fient à l'absence de Frank McCourt.

Vente OM : Un projet à 600M€ se confirme ! https://t.co/HlRZM064TU pic.twitter.com/6tWY1qjrRn — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

« Frank McCourt est aux abonnés absents »

« Depuis 1,5 an, Frank McCourt est aux abonnés absents, plus aucune conversation publique au sujet de l’OM. Même là, cet été, quand il est venu voir par hasard Marseille-Brest, il a annoncé qu’il interviendrait bientôt, personne ne l’a vu depuis… Il n’est plus du tout là ! Il a quitté le conseil de surveillance en septembre. Il a fallu que ce soient des supporters qui diffusent l’information pour que l’OM, deux jours plus tard, réagisse en faisant un communiqué expliquant que c’était pour des raisons techniques, ce qui ne veut strictement rien dire » a lâché Thibaud Vézirian, journaliste très actif dans ce dossier.

La piste Zidane relancée ?