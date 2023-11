Le PSG au cœur d’une nouvelle bataille sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

A seulement 17 ans, Eli Junior Kroupi est la révélation de la saison en Ligue 1 avec le FC Lorient. Le Merlu a été décisif à 5 reprises en 10 rencontres de championnat et nourrit forcément d'énormes promesses pour l'avenir. Son profil ne laisserait pas insensible le PSG, ainsi que deux autres cadors européens.

Eli Junior Kroupi est l'une des nombreuses attractions de ce début de saison en Ligue 1. A 17 ans, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur du FC Lorient. Le jeune lorientais enchaine les records de précocité. Il est devenu le plus jeune contrat pro de l'histoire du club (15 ans), le plus jeune lorientais à débuter en Ligue 1, à marquer un but en Ligue 1 et même un doublé à Lyon début octobre. Une explosion prévue par ses anciens éducateurs. « A l'époque, j'avais beaucoup discuté avec Elie père à propos de son fils pour qu'il continue au club. Junior était un très jeune joueur. Il devait avoir 10 ans. Je me rappelle bien sa tête d'enfant. Il avait déjà beaucoup de qualités », se rappelle le coach du RC Lens, Franck Haise, à RMC Sport . Kroupi est donc promis à un avenir très radieux et il risque de déclencher une nouvelle bataille sur le mercato qui va certainement impliquer le PSG.



Kroupi suivi par le PSG

Visiblement, le PSG n'avait pas attendu le début de saison étincelant d'Eli Junior Kroupi pour s'intéresser à son profil. En effet, d'après les informations de TMW , le jeune merlu aurait recalé le club de la capitale afin de continuer sa progression avec le FC Lorient où il a les faveurs du coach Régis Le Bris. Depuis, d'autres clubs sont venus s'immiscer dans le dossier et vont certainement compliquer la tâche au PSG.

Le Real et le Barça sur Kroupi