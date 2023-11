Mercato : Après Benzema, le Real Madrid prépare une contre-attaque à un milliard d’euros !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid enchaîne avec les prolongations de Vinicius Jr, Rodrygo et Eduardo Camavinga, en attendant l’officialisation du nouveau bail d’Eder Militao, qui disposera lui aussi d’une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. Un moyen pour les Merengue de sécuriser leurs cadres et repousser, notamment, d’éventuelles offensives de l’Arabie saoudite dans les années à venir.

Alors qu’il faut attendre le mois de janvier pour l’ouverture du mercato hivernal, le Real Madrid se montre actif en coulisse pour sécuriser l’avenir de ses cadres. Le club a récemment officialisé les prolongations de Vinicius Jr, Rodrygo et Eduardo Camavinga, qui disposent désormais d’une clause libératoire d’un milliard d’euros, de quoi refroidir les ardeurs des prétendants. Eder Militao devrait lui aussi apposer sa signature sur un nouveau contrat, avec le même prix fixé par ses dirigeants. Le Real Madrid a les idées claires avec cette stratégie.

« Ces clauses libératoires élevées sont là pour protéger les joueurs »

D’après Fabrizio Romano, le Real Madrid anticipe une éventuelle offensive future de l’Arabie saoudite pour l’un de ses cracks et ne souhaite prendre ainsi aucun risque en fixant des clauses d’un miliard d’euros dans leur contrat. « Le Real Madrid veut que ses joueurs soient heureux, qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient des contrats à long terme et de bons salaires. Ces clauses libératoires élevées sont également là pour protéger les joueurs, car les clubs saoudiens reviendront en force sur le marché en 2024 », confie le journaliste sur CaughtOffside . Le Real Madrid a déjà vu l’une de ses stars céder aux sirènes saoudiennes avec Karim Benzema, dont la prolongation semblait pourtant inéluctable chez les Merengue .

« Les Saoudiens restent forts sur le mercato »