Kylian Mbappé dévoile le «problème» du PSG

Après la défaite à San Siro face à l'AC Milan (1-2), Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte. L'attaquant du PSG a parfaitement assumé la prestation décevante de son équipe assurant que lorsqu'il y a un revers parisien, «le problème, c’est toujours nous». Le capitaine des Bleus se tourne donc déjà vers la prochaine échéance.

Large vainqueur au Parc des Princes (3-0), le PSG se déplaçait cette fois-ci à San Siro pour y défier l'AC Milan. Et le club de la capitale s'est incliné en Italie ce qui relance tout dans ce groupe puisque dans le même temps, le Borussia Dortmund a battu Newcastle (2-0). Kylian Mbappé a d'ailleurs fait passer un message après le match.

«Le problème quand on ne gagne pas, c’est toujours nous»

« Le problème quand on ne gagne pas, c’est toujours nous. On ne va pas chercher les problèmes ailleurs. On n’a pas réussi à gagner et Milan en a profité. Félicitations à eux. On espérait juste venir ici et gagner, cela n’a pas été chose faite », a-t-il confié en zone mixte au micro de SportItalia , avant de se projeter vers le prochain match du PSG en Ligue des champions, à savoir la réception de Newcastle.

«Il y a un match contre Newcastle qu’il faut gagner»