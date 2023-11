PSG : Luis Enrique répond encore cash à un journaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est retombé dans ses travers ce mardi soir à San Siro, se faisant renverser par l’AC Milan (1-2) après avoir pourtant ouvert la marque par l’intermédiaire de Milan Skriniar. La méforme physique des Parisiens est notamment pointée du doigt après cette nouvelle défaite en Ligue des champions, mais Luis Enrique ne souhaite pas entendre parler du sujet, répondant sèchement sur le sujet en conférence de presse.

Les lacunes du PSG à l’extérieur se sont encore faites ressenties ce mardi soir sur la pelouse de San Siro, où l’AC Milan a su renverser la tendance malgré l’ouverture du score parisienne par l’intermédiaire de Milan Skriniar. Peu inspiré en attaque, le club de la capitale se met en difficulté dans son groupe et n’a désormais plus le droit à l’erreur avec deux défaites au compteur. Interrogé après le match sur un manque de fraîcheur physique, l’entraîneur du PSG a répondu cash dans des propos relayés par CulturePSG .

« Je ne suis pas d’accord avec ton opinion »

« Si c’est ce que tu as vu, c’est merveilleux mais je ne partage pas du tout ce point de vue. Pas du tout , a répondu Luis Enrique au journaliste. J’ai vu deux équipes jouer, selon moi, avec un manque de contrôle et je préfère plus de contrôle. Et le reste m’a semblé équilibré: beaucoup de duels gagnés par Milan, beaucoup de duels gagnés par le PSG. Des occasions pour les deux équipes et un manque de contrôle général. Mais je ne suis pas d’accord avec ton opinion . »

« Nous avons tout en main pour réussir »