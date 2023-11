Le PSG dans le dur, Luis Enrique monte au créneau

Benjamin Labrousse

Deux semaines après son large succès (3-0) face à l’AC Milan, le PSG n’a pas su enchaîner et a concédé sa deuxième défaite en Ligue des Champions de la saison. Défaits (2-1) ce mardi soir à San Siro, les hommes de Luis Enrique ont clairement manqué de contrôle selon les mots du technicien espagnol.

Paris déjà dans le dur ? Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, le PSG a chuté ce mardi soir face à l’AC Milan (2-1). Désormais deuxième du groupe F avec six points au compteur, les hommes de Luis Enrique ne possèdent que deux points d’avance sur Newcastle, dernier du groupe.

Nouvelle défaite à l’extérieur pour le PSG

Mais au-delà des chiffres, l’attitude proposée par le PSG sur la pelouse de San Siro ce mardi n’a pas donné satisfaction. Après un lourd revers à Newcastle (4-1) le 4 octobre dernier, le club parisien a une nouvelle fois chuté en déplacement. Deux défaites de rang pour le PSG à l’extérieur, alors que le dernier match de poules se déroulera au Signal Iduna Park de Dortmund (le 13 décembre prochain) pour les Parisiens...

« En général, on contrôle mieux que l’AC Milan »