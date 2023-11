«Ça fait mal» Le PSG se rate, Mbappé annonce la couleur

Thomas Bourseau

A San Siro où Gianluigi Donnarumma a été reçu comme il se doit par les tifosi rossoneri, le PSG a été battu par le Milan AC d’Olivier Giroud, second buteur milanais de la soirée (2-1). Kylian Mbappé a reconnu l’étendue de sa déception après coup, mais annonce que le Paris Saint-Germain va rebondir dès le prochain match de ce groupe F face à Newcastle.

Le PSG pouvait valider sa qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions mardi soir avec une victoire en Lombardie. Néanmoins, les Parisiens se sont inclinés face au Milan AC malgré l’ouverture du score de Milan Skriniar dans les 10 premières minutes de jeu. En raison de réalisations de Rafael Leao et d’Olivier Giroud, qui ont d’ailleurs inscrits les deux premiers buts de la campagne de Ligue des champions des Rossoneri , le Milan AC s’est imposé 2 buts à 1 et relance ses chances de qualification grâce à sa première victoire de cette édition de C1.

«C’est une défaite, ça fait mal»

Alors qu’il avait trouvé le chemin des filets au match aller (3-0), Kylian Mbappé a semblé plus en difficulté à Milan et est resté muet dans cette rencontre. Pour PSGTV et en zone mixte, Kylian Mbappé n’a pas manqué de souligner sa déception quant au résultat final. « C’est une défaite, ça fait mal. Mais il faut regarder de l'avant. On a encore notre destin entre les mains et on va tout faire pour gagner à la maison et se redonner de l'air dans ce groupe ».

«On jouera un premier match à la maison, où on a beaucoup de confiance»