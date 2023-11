Choc en vue, il met en garde le PSG

Axel Cornic

La large victoire face à l’AC Milan le 25 octobre dernier (3-0), a relancé la campagne européenne du Paris Saint-Germain, qui est désormais en tête du groupe F de la Ligue des Champions. Le match retour a lieu ce mardi et si la plupart des observateurs voit une nouvelle victoire parisienne, Jérôme Rothen a mis en garde Luis Enrique et ses hommes.

Le début de saison a été poussif pour ce PSG version Luis Enrique, en Lgue 1 comme en Ligue des Champions. Cela a notamment été le cas lors de la deuxième journée de la compétition européenne, avec la défaite très surprenante d’un Paris totalement dominé par Newcastle (4-1). Mais l’équilibre est revenu, puisque le PSG a remis les pendules à l’heure en gagnant largement contre l’AC Milan, au Parc des Princes.

Le boss du PSG annonce la couleur avant le choc https://t.co/kHMYsJC4Ka pic.twitter.com/SI1bbP7zVY — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

« A l'extérieur, les matchs de Ligue des champions sont tous compliqués »

Place désormais au match retour dans un San Siro chauffé à blanc, qui semble réserver un accueil bouillant au PSG. Et Jérôme Rothen a tenu en mettre en garde les Parisiens avant ce nouveau choc contre l’AC Milan. « On n'est pas à l'abri, parce que ce qu'il s'est passé à Newcastle n'est pas anecdotique, pas normal pour un PSG avec ces ambitions. (...) A l'extérieur, les matchs de Ligue des champions sont tous compliqués » a expliqué l’ancien joueur du PSG, au micro de RMC Sport .

« Tout ça réuni fait que le PSG va galérer »