EXCLU - Rothen : «Le nouveau PSG, pour l’instant je dis bravo»

Contacté par le10sport.com, Jérôme Rothen donne son avis sur le nouveau PSG incarné par l'arrivée de Luis Enrique, mais également par le changement d'état d'esprit sous l'impulsion des nouveaux joueurs qui sont très attachés au PSG. Une évolution radicale que l'animateur de Rothen s'enflamme attendait depuis déjà plusieurs années. Il est donc satisfait.

Après une saison poussive durant laquelle le PSG a été critiqué tant pour son fond de jeu que pour son manque d'âme, la direction parisienne a décidé de tout changer. Exit les stars (Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti), placent aux joueurs de devoirs, plus collectifs et combatifs, incarnés par Manuel Ugarte et Lucas Hernandez. Mais surtout, le PSG s'appuie également sur des jeunes attachés au club à l'image de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery. Le tout dirigé par Luis Enrique. L'image du club, désormais incarnée par des joueurs qui semblent attachés au PSG, ce qui n'était pas vraiment le cas auparavant, a radicalement changé. Pour le plus grand bonheur de Jérôme Rothen.

«Entre l'image du mois de mai, et celle du mois de septembre, c'est vraiment à l'opposé»

L'ancien numéro 25 du PSG a régulièrement critiqué les stars parisiennes, à l'image de Neymar et Lionel Messi, pour leur manque d'implication et d'affection envers le club de la capitale. Pour le10sport.com , Jérôme Rothen salue donc le changement d'état d'esprit et de stratégie du côté du PSG. « Je suis vraiment content de ce changement là, de l'image qui a changé. Et surtout, ce dont on avait besoin à Paris, c'est de voir une équipe qui est fière de mettre le maillot, de faire des efforts ensemble et de communier avec son public. Tu peux aussi avoir des piqures de rappel, bien sûr que des matches seront mauvais, mais du moment que t'as cet état d'esprit-là, les gens vont oublier beaucoup de choses. Donc c'est une vraie performance pour le club. Entre l'image du mois de mai, et celle du mois de septembre, c'est vraiment à l'opposé, et c'est très positif », nous confie celui qui anime Rothen s'enflamme sur RMC .

«Il ne faut pas non plus voir le PSG trop beau, mais...»