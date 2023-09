EXCLU - Rothen : «Mbappé ? il y a des signes encourageants»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas réglé son avenir avec le PSG, qu'il pourrait quitter libre dans un an. Contacté par le10sport.com, Jérôme Rothen évoque cet épineux dossier, mais admet qu'il est résolument optimiste. L'ancien numéro 25 du PSG se réjouit surtout de voir que pour une fois, le feuilleton Mbappé ne mobilise pas l'attention médiatique.

Après un été une nouvelle fois très mouvementé, Kylian Mbappé réalise une excellent début de saison dans le sillage d'un très bon PSG qui a changé de stratégie. Par conséquent, l'avenir de l'attaquant français, pourtant loin d'être réglé, ne fait plus beaucoup parler ces dernières semaines alors que son contrat prend fin en juin 2024. Et pour Jérôme Rothen, contacté par le10sport.com , c'est vraiment bon signe.

A l'occasion de la semaine spéciale "Perdu de vue" pour @Rothensenflamme, Jérôme Rothen s'est confié pour @le10sport et affirme sa fierté de retrouver des personnalités du football qui avaient disparu de l'espace médiatique. Merci à @RothenJerome !https://t.co/y1v73z9a05 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) September 27, 2023

Rothen salue le comportement de Mbappé

« On n'en parle peu en ce moment, et c'est bon signe. Ça veut dire que leur politique prend forme. Mais bien sûr que le PSG sera plus fort avec Mbappé que sans Mbappé. Lui qui se posait beaucoup de questions sur le club, son avenir et ce qui allait être mis en place, ce qui se passe depuis juillet-août, ça lui donne pas mal de réponses », nous confie l'ancien joueur du PSG qui insiste sur l'amour que porte Kylian Mbappé à son club. « Je ne suis pas dans sa tête, mais ce qui sûr, c'est que j'ai beaucoup de respect par rapport à son attachement au PSG », rappelle Jérôme Rothen.

«Les gens ont oublié qu'il a déjà fait six ans au PSG !»