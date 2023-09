Mbappé - PSG : France 98 se lâche sur l’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a mis le feu au dernier mercato estival. Poussé vers la sortie par le PSG, le Real Madrid, Liverpool et surtout l’Arabie saoudite ont tenté leur chance. Un pont d’or lui a été offert et a été repoussé par le joueur. Pour le bonheur de Thierry Henry et de Frank Lampard.

Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en décembre 2022 à Al-Nassr, la Saudi Pro League ne cesse de se développer. En attestent les venues de désormais ex-stars du football européen en les personnes de Neymar, de Karim Benzema, de Sadio Mané ou encore de N’Golo Kanté pour ne citer qu’eux. Avant que Neymar débarque à Al-Hilal en août dernier, c’est Kylian Mbappé qui a été annoncé avec insistance dans le club entraîné par Jorge Jesus.

«Si Kylian était parti, ça aurait été un peu différent»

Il était même question d’un contrat en or pour Kylian Mbappé et d’une offre de 300M€ pour le PSG. Le champion du monde tricolore a repoussé cette proposition et a poursuivi au PSG. De quoi permettre à Thierry Henry, champion du monde 98, de pousser un ouf de soulagement sur le plateau de CBS Sports la semaine dernière. « Je pense pas que le football européen soit en danger. Je pense que Kylian a sauvé la situation. Si Kylian était parti, ça aurait été un peu différent. Plusieurs joueurs l’auraient suivi étant donné ce qu’il représente. Donc j’étais heureux qu’il n’y soit pas allé. Qui refuserait ce qu’ils offrent ? Kylian l’a fait, je ne sais pas pour le reste du monde ».

