PSG : Mbappé recale l’Arabie Saoudite, Thierry Henry jubile

Avant de recruter Neymar, Al-Hilal rêvait de faire venir d’autres stars. Après avoir tenté sa chance en vain pour Lionel Messi, le club saoudien était prêt à faire de grosses folies pour recruter Kylian Mbappé, qui était à ce moment mis à l’écart au PSG. Alors qu’on parlait d’un salaire démentiel pour l’international français, la réponse a été négative. Mbappé n’a ainsi pas rejoint l’Arabie Saoudite, pour le plus grand bonheur de Thierry Henry.

Cet été, le mercato a été animé par le cas Kylian Mbappé. Ne voulant pas prolonger au PSG jusqu’en 2025, le Français s’est retrouvé mis à l’écart et le club de la capitale était prêt à se séparer. Alors qu’on s’attendait alors à un transfert de Mbappé au Real Madrid, l’Arabie Saoudite a mis son grain de sel dans ce dossier. En effet, Al-Hilal aurait formulé une offre stratosphérique à Kylian Mbappé et au PSG pour boucler ce transfert. Mais au contraire de Cristiano Ronaldo ou plus récemment Neymar, le champion du monde 2018 n’a pas cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite.

« Si Kylian était parti, ça aurait été un peu différent »

Et il y a un qui est bien content de ce « non » de Kylian Mbappé à l’Arabie Saoudite, c’est Thierry Henry. En effet, sur le plateau de CBS , le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a expliqué : « Je pense pas que le football européen soit en danger. Je pense que Kylian a sauvé la situation. Si Kylian était parti, ça aurait été un peu différent. Plusieurs joueurs l’auraient suivi étant donné ce qu’il représente. Donc j’étais heureux qu’il n’y soit pas allé. (…) Mais la MLS et d’autres championnats vont souffrir car ils ne vont pas avoir les joueurs qu’ils avaient l’habitude d’avoir. Je suis allé en MLS par exemple. C’était parce que j’avais choisi un certain style de vie, je voulais être à New York, je voulais encore jouer au football. Donc j’y suis allé. L’une des grandes préoccupations avec le championnat saoudien sont les droits de l’Homme. C’est ce pourquoi je pense que les gens sont énervés à propos des joueurs vont là-bas ».

« Qui refuserait ce qu’ils offrent ? Kylian l’a fait »