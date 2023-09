Révolution au PSG, il fait passer un beau message

Benjamin Labrousse

Passé par le PSG entre 2011 et 2017, Salvatore Sirigu est de retour en France après avoir officiellement signé en faveur de l’OGC Nice pour un an. Le gardien de 36 ans était l’une des premières figures du club parisien version QSI, et s’est récemment livré sur l’évolution du PSG sur ces dernières années.

Depuis son passage sous pavillon qatari en 2011, le PSG n’a cessé de croître. Si le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi court toujours après la Ligue des Champions, le club de la capitale rayonne partout dans le monde.

Un pote de Mbappé flambe au PSG, son entourage fait une révélation https://t.co/PMs0hgwWem pic.twitter.com/DCR2bE76XP — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Le club a une évolution incroyable »

C’est en tout cas ce qu’estime l’ancien gardien du PSG (2011-2017) Salvatore Sirigu interrogé par RMC : « Le club a une évolution incroyable. Surtout au niveau du regard des gens sur le PSG. Maintenant, le club est connu dans le monde entier, il est considéré comme l'un des meilleurs en Europe et dans le monde. Et ça, c'est la plus belle victoire qu'un club peut avoir » .

« Les gens regardent plus ce championnat »