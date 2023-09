«Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi» : Il balance sur l’OM  

Thomas Bourseau

Igor Tudor était arrivé à l’OM en grande pompe et dans la foulée de l’annonce du départ surprise de Jorge Sampaoli au début du mois de juillet 2022. Rapidement, l’entraîneur croate a été la cible de beaucoup de détracteurs pendant de longs mois, au point où Pablo Longoria estime que cette situation était invivable même pour son pire ennemi.

Il fallait un nouvel entraîneur et vite après le départ de Jorge Sampaoli le 1er juillet 2022. Pablo Longoria n’a pas chômé et le 4 juillet de la même année, Igor Tudor débarquait. Et rapidement, à la fois le président de l’OM et son nouvel entraîneur, ont eu une vision commune des choses. « Igor Tudor est arrivé. À ce moment-là, pour transformer le club, on avait besoin d’énergie. Il m’a dit quelque chose de très important : ’Dirigeants, joueurs, entraîneurs et club, si on veut transformer tout ça et mettre des valeurs qu’on a connues à la Juventus, on y va ensemble’. » . a confié Longoria à La Provence.

«Avec Igor, déjà, on a vu qu’une guerre était en train de se créer à l’intérieur contre lui»

Néanmoins, la volonté de le transformer club n’a pas pu prendre. La cause ? L’acharnement des supporters sur Igor Tudor dès le début de la saison. Il était même question d’une fronde en interne et de son départ seulement quelques semaines après sa nomination en tant qu’entraîneur. « Avec Igor, déjà, on a vu qu’une guerre était en train de se créer à l’intérieur contre lui, la tension montait artificiellement. Je me suis dit : ’Ça, ce n’est pas normal. Ce n’est pas du football.’ Quand arrive un coach, il faut le laisser travailler. Mais, à ce moment-là, on était en train de faire des changements au club et j’étais en train de me faire beaucoup d’ennemis… Pas parce qu’ils m’étaient moins sympathiques ou parce qu’ils étaient de Marseille ou d’ailleurs. Juste parce que je veux m’entourer des meilleurs, c’est ma mentalité. Je ne vais pas m’entourer de gens qui disent oui à tout ».

«Choqué», le boss de l’OM se lâche https://t.co/VoPgIeCTm8 pic.twitter.com/HcHzwl9coK — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi»