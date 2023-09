OM : Le départ de Longoria réclamé… par Sampaoli ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a vu bien des coachs se succéder depuis sa prise de fonctions. Le président de l’OM a témoigné du départ surprise de Jorge Sampaoli en juillet 2022. Et alors qu’on lui attribuait la cause de cette décision, Longoria a remis les choses dans l’ordre. L’Argentin l’aurait même incité à quitter l’OM avec lui.

Au tout début du mercato estival de 2022, Jorge Sampaoli a pris la décision d’aller voir ailleurs alors qui lui restait encore un an de contrat à l’OM. Le technicien argentin aurait estimé que le début du mercato effectué par Pablo Longoria et sa direction n’était pas suffisamment abouti à ses yeux, de quoi plier bagage et se lancer un challenge ailleurs.

Longoria l’affirme, Sampaoli est parti de lui-même

Néanmoins, la vérité serait tout autre. Jorge Sampaoli n’aurait pas seulement quitté l’OM en raison de l’effectif qu’il avait à l’époque à disposition. Il s’agit également d’une prise de conscience de la situation délicate à l’OM que ce soit en interne ou autour du club phocéen. C’est du moins ce que Pablo Longoria a tenu à affirmer en interview pour La Provence.

«Il n'avait pas les épaules», il balance sur l'entraineur de l'OM https://t.co/g0TomBixRy pic.twitter.com/T6JUUf36Z4 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Sampaoli m’a dit : ’Je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre.’»