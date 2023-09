En pleine crise, l’OM bat un record inquiétant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Marcelino a quitté l'OM qui traverse une crise ces derniers jours. Arrivé cet été sur le banc marseillais, le technicien espagnol ne sera resté que deux mois et demi, pour un total de 7 matches disputés. Une statistique qui confirme le manque de stabilité sur le banc de l'OM ces dernières années. Président depuis deux ans et demi, Pablo Longoria pourrait donc connaître déjà un sixième entraîneur.

Depuis lundi soir, l'OM traverse une crise profonde. Et pour cause, une réunion entre la direction et les représentants de groupe de supporters a mal tourné. Les menaces et les insultes auraient fusé, poussant les dirigeants olympiens à se mettre en retrait, y compris Pablo Longoria. Mais ce n'est pas tout puisque quelques mois après sa nomination, Marcelino a décidé de quitter ses fonctions, refusant de continuer à évoluer dans un tel contexte.

Marcelino s'en va après 2 mois et demi

Par le biais d'un communiqué, le technicien espagnol a justifié sa décision. « La volonté d’intimidation et les attaques individuelles dont le président et son comité directeur ont été la cible lundi, alors que le championnat n’en est qu’à sa 5ème journée laissent augurer des lendemains incertains au cours desquels les conditions de travail ne sont pas les plus appropriées pour exercer notre profession avec sécurité et dans la normalité habituellement inhérente à un club de football. La retrait du président et son comité dû aux graves menaces, ajoutés au climat de haute tension qui est arrivé dans ce laps de temps de deux mois font que notre maintien à l’OM devient impossible. Nous tenons à remercier tous les joueurs de l’effectif pour leur magnifique engagement dans le travail et leur adhésion à nos idées. Nous souhaitons également remercier les salariés du club qui nous ont facilité l’intégration dans ce grand club », explique notamment Marcelino.

Personne n'a fait pire à l'OM