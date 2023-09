OM : Pablo Longoria annonce sa décision pour son avenir

Thomas Bourseau

Lundi, une réunion houleuse de dix minutes entre les sept associations des supporters, Pablo Longoria ainsi qu’une partie de son comité de direction a eu lieu. Les démissions du directoire ont été demandées. Le président de l’OM affirme avoir la ferme intention de rester à Marseille en assurant ne pas avoir déposé sa démission.

Pablo Longoria vit sans aucun doute la pire période de son passage à l’OM, que ce soit en tant que directeur sportif et notamment l’intrusion des supporters au centre d’entraînement à l’hiver 2021, ou en tant que président. Lundi, les supporters ont réclamé les départs du président de l’Olympique de Marseille ainsi que ses dirigeants. Marcelino est parti, mais pas le directeur du football Javier Ribalta, ni Longoria.

«Je trouve cela tellement injuste et disproportionné»

Le titre de président de l’OM tient à cœur à Pablo Longoria et il compte bien le conserver malgré les menaces sur sa personne. « Aujourd’hui, je suis toujours le président de l’OM, naturellement. C’est pour cela que je suis ici et que je donne des explications. J’ai envie de bien expliquer comment on en est arrivé à ce qui s’est passé lundi. Je trouve cela tellement injuste et disproportionné. On ne peut pas dire : ’À Marseille, c’est comme ça, il faut accepter ’. Je ne l’accepte pas ! Il y a des limites dans la vie » . a confié Longoria lors d’une longue interview à La Provence.

«Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt»