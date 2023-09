Crise à l’OM, McCourt évite une catastrophe

Thomas Bourseau

Pablo Longoria ne va pas quitter l’OM malgré la pression des différents groupes des supporters. Marcelino a claqué la porte, mais le président ne compte pas en faire de même. La cause ? Son amour pour l’institution phocéenne ainsi que ses engagements envers Frank McCourt, l’homme d’affaires américain étant le propriétaire de l’OM.

Frank McCourt est le propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016 et donc, l’instigateur du Champions Project. Au fil des années, l’homme d’affaires américain n’a cessé d’affirmer son implication à l’Olympique de Marseille malgré les différentes propositions de rachat, que ce soit via les Saoudiens ou bien Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. McCourt a même nommé Pablo Longoria président du club phocéen à l’hiver 2021.

«McCourt ? C’est une personne extraordinaire, de grande valeur. Comment je pourrais le laisser comme ça ?»

Alors forcément, alors que les supporters ont réclamé sa démission lundi soir lors d’une réunion, Pablo Longoria refuse pour le moment de quitter son poste. Le président de l’OM assure que le plus important est l’Olympique de Marseille et qu’il a des responsabilités envers le club et le propriétaire Frank McCourt. « Maintenant, la chose la plus importante (il claque des doigts), c’est l’institution. C’est plus important que tout ce qu’on dit. L’OM ne peut pas fonctionner comme ça, c’est impossible de pouvoir travailler comme ça. Basta ! Il faut analyser les choses, avec tous les gens qui aiment ce club. Je ne me fais pas passer pour le sauveur du club ou autre chose. Je pense être quelqu’un qui veut donner son maximum ou a donné son maximum pour chercher à arriver le plus haut possible avec ce club. Avec des bonnes choses et avec des mauvaises, mais toujours avec l’objectif de faire le mieux possible pour l’intérêt du club, pour protéger les intérêts du propriétaire (Frank McCourt) qui est une personne extraordinaire. C’est une personne extraordinaire (il insiste), de grande valeur. Comment je pourrais le laisser comme ça ? Non. Je ne suis pas Pablo Longoria qui a un intérêt personnel, je suis un président qui représente une institution. J’ai des responsabilités, je suis responsable ».

Il annonce déjà d'autres crises à l'OM ! https://t.co/nJL4nJeypm pic.twitter.com/BuWERX1AYm — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«On ne peut pas travailler avec la peur généralisée»

Lors de la longue interview accordée à La Provence, le président Pablo Longoria a confié qu’il fallait trouver des solutions et ne pas céder à une certaine forme de peur généralisée. « Mais il est impossible de travailler avec le statu quo actuel. Impossible (il se répète). Au moins pour nous. On aimerait trouver, réfléchir, et voir s’il y a des solutions mais il faut que tous ceux qui aiment le club aillent dans une direction qui le fasse devenir un club de football qui, tout en gardant son ADN, puisse fonctionner avec un minimum de normalité. Ce qui est sûr, c’est que l’on doit dire stop. On ne peut pas travailler avec la peur généralisée, en entendant : ’On va sortir des dossiers. Fais attention et ça ne sortira pas ».

«Vous comprenez avec ce contexte pourquoi un entraîneur reste ici un an et dit : ’Mais je suis où ?»