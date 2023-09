Mercato : L'OM bat un triste record avec Marcelino

Amadou Diawara

Après seulement sept rencontres avec l'OM, Marcelino a décidé de plier bagages. En effet, le club phocéen a officialisé le départ de l'entraineur espagnol ce mercredi après-midi par le biais d'un communiqué. En quittant l'OM aussi prématurément, Marcelino bat un triste record à Marseille.

A la suite du résultat nul entre l'OM et Toulouse ce dimanche (0-0), le public du Vélodrome a fait part de sa colère aux joueurs. Par la suite, Pablo Longoria aurait été menacé de mort par des ultras marseillais. Ce qui aurait poussé Marcelino à quitter l'OM dès ce mercredi.

Marcelino n'a disputé que 7 matchs à l'OM

En effet, l'OM a annoncé le départ de Marcelino ce mercredi après-midi, et ce, par l'intermédiaire d'un communiqué publié sur son site officiel. Et avec ce départ précoce, le club marseillais bat un triste record.

21 entraineurs à l'OM au 21ème siècle