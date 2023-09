OM : Deux recrues déjà sur le départ ?

Amadou Diawara

Après le nul contre Toulouse, les supporters de l'OM ont pété les plombs, s'en prenant à Marcelino et ses anciens joueurs, et menaçant de mort Pablo Longoria. Ayant très mal pris ce qu'il s'est passé, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia se poseraient des questions sur leur avenir, et ce, alors qu'ils sont arrivés à Marseille cet été.

A la fin de la dernière saison, l'OM a remplacé Igor Tudor par Marcelino. Arrivé avec son 4-4-2 à Marseille, l'ancien coach de l'OM ne faisait pas du tout l'unanimité auprès des supporters. D'ailleurs, le public du Vélodrome a manifesté son ras-le-bol après le nul contre Toulouse ce dimanche.

C'est la crise à l'OM, il tacle le boss https://t.co/0H53RgIDs5 pic.twitter.com/9U6ofhYMIL — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Des joueurs de l'OM se posent des questions sur leur avenir

En effet, les supporters de l'OM ont fait part de leur colère envers les joueurs, étant agacés par leurs prestations et par la philosophie de jeu de Marcelino, qui vient d'être évincé officiellement. De surcroit, les ultras marseillais en voudraient à la direction du club olympien, et ils seraient même allés jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria. Ce qui pourrait provoquer une pluie de départs dans un avenir proche. Alors que Marcelino n'occupe le banc de l'OM, Pablo Longoria pourrait également claquer la porte, tout comme certains joueurs.

Aubameyang et Kondogbia concernés ?