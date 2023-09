C'est la crise à l'OM, il tacle le boss

Amadou Diawara

Mécontents des résultats de l'OM et de la philosophie de jeu de Marcelino, les supporters olympiens sont sortis de leurs gonds. En effet, les fans marseillais ont fait part de leur colère aux joueurs après le nul face à Toulouse ce dimanche. Et selon Habib Beye, Pablo Longoria aurait dû accompagner son équipe lors de ce règlement de compte avec le public du Vélodrome.

Depuis le début de la saison, l'OM est invaincu en Ligue 1. Et pourtant, les supporters marseillais ne sont pas du tout satisfaits par les résultats et par le jeu produit avec Marcelino. En effet, après le nul face à Toulouse, le public du stade Vélodrome a fait part de sa colère face aux joueurs olympiens, qui sont actuellement troisièmes en championnat.

Habib Beye s'en prend à Pablo Longoria

Interrogé par Canal + , Habib Beye s'est prononcé sur la crise à l'OM. Et le défenseur marseillais a regretté que Pablo Longoria n'ait pas accompagné ses joueurs lors du règlement de compte avec les supporters ce dimanche soir.

L’OM perd patience, le feuilleton Marcelino relancé ? https://t.co/75zCmAganP pic.twitter.com/FA82bKpamA — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Longoria les attend tranquillement dans le tunnel»