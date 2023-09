«Ils m’ont menacé» Le boss de l’OM sort du silence

Alexis Brunet

Marseille est une ville particulière, et l'OM ne déroge pas à la règle. Le club peut s'embraser en un rien de temps. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dernièrement, avec la grogne des supporters envers la direction marseillaise. Au cours d'une réunion extraordinaire, Pablo Longoria aurait été attaqué verbalement, et même menacé.

Jeudi soir, l'OM fera son entrée en lice en Ligue Europa, et les partenaires de Chancel Mbemba veulent aller loin dans la compétition. Les Marseillais ont malheureusement dû se satisfaire de la C3, après avoir été éliminés lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Pablo Longoria a été menacé

Avant le match face à l'Ajax, le climat est tendu à l'OM. Les supporters en veulent à la direction, et une réunion a eu lieu dernièrement. Durant cette entrevue entre fans et dirigeants de l'OM, Pablo Longoria aurait été menacé d'après les informations de L’Équipe . Le quotidien sportif cite les propos du président de l'OM : « Ils m’ont menacé, c’est inadmissible. » Le climat est donc très tendu à Marseille, et l'hypothèse d'une démission du président marseillais existe. L'avenir de Marcelino est aussi en suspens, ce dernier souhaiterait s'en aller, mais l'OM n'a pas encore communiqué à ce sujet.

L'OM se rend à Paris dimanche

Le moment n'est pas le meilleur pour un tel séisme à Marseille. En effet, le club phocéen affronte l'Ajax Amsterdam dès ce jeudi, mais un autre choc attend les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang dimanche. Ces derniers doivent se rendre au Parc des Princes pour y défier le PSG, lors du premier Classique de la saison. Une rencontre que l'OM ne prépare pas de la meilleure des façons, alors que le club de la capitale a lui parfaitement réussi son entrée en lice en Ligue des Champions, puisqu'il s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund.