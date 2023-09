Le boss de l’OM est menacé, l’Espagne hallucine

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l'OM. Malgré sa troisième place en Ligue 1, le club phocéen traverse sa première crise. Mécontents du jeu proposé par les hommes de Marcelino, les supporters marseillais seraient allés jusqu'à menacer Pablo Longoria en réclamant son départ. En Espagne, on avoue être étonné par cette réaction des Ultras.

Alors que la saison n’a débuté que depuis quelques semaines, l’OM vit déjà sa première crise. Malgré une troisième place en Ligue 1, les supporters marseillais ne sont pas ravis par les prestations des hommes de Marcelino et ils l’ont bien fait savoir après le match nul contre Toulouse au Vélodrome (0-0). Mais les Ultras ne se sont pas arrêtés là.

Longoria s'est fait menacer par les supporters

Ce lundi, une réunion a eu lieu entre le fans marseillais et la direction de l’OM. Pablo Longoria y a assisté, et l’ambiance était plutôt tendue. Les supporters ont réclamé le départ des dirigeants, et certains d’entre eux auraient menacé de mort le président de l’OM d’après Eurosport . En Espagne, on avoue être assez surpris par cette réaction.

La presse espagnole est sous le choc