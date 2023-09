C‘est le feu à l’OM, «un règlement de comptes» est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au lendemain de la rencontre face à Toulouse (0-0), les leaders d'associations de supporters se sont rendus à la Commanderie pour rencontrer la direction de l'OM. Au menu, le début de saison délicat du club marseillais, mais aussi le style de jeu pratiqué par Marcelino. Une réunion sous haute tension selon certains membres présents.

La colère gronde à Marseille. Après le match nul sans saveur face à Toulouse ce dimanche, les supporters de l'OM commencent à perdre patience. Des sifflets ont accompagné la sortie des joueurs et une réaction est attendue face à l'Ajax Amsterdam ce jeudi en Ligue Europa. Hasard du calendrier, une réunion était programmée ce lundi à la Commanderie entre les leaders d'associations de supporters et l'état-major marseillais.

OM : Un cadre du vestiaire lâche un message sur l’entraineur https://t.co/3eL9spUS4H pic.twitter.com/deCwocl9XK — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Les supporters expriment leur colère

Une rencontre sous haute tension comme l'a décrit L'Equipe . Les supporters, notamment Rachid Zeroual, le patron des South Winners, n'a pas caché sa colère devant Pablo Longoria. Le jeu ennuyant développé par Marcelino, les résultats décevants de la formation et les changements incessants du président marseillais ont été évoqués ce lundi. « On ne voit pas de ballon. On a honte. Vous ne nous respectez pas » aurait lancé l'un d'eux à la direction de l'OM. Etaient présents Pablo Longoria (président), Javier Ribalta (directeur du football), Stéphane Tessier (directeur financier) et Pedro Iriondo (directeur général). Marcelino n'était pas sur place au moment de la réunion.

La réunion aurait tourné au règlement de comptes