C'est la crise, le départ du boss de l'OM réclamé

Pierrick Levallet

Troisième de Ligue 1, l'OM vit pourtant sa première crise de la saison. Le jeu proposé par les hommes de Marcelino ne convient pas aux supporters, qui l'ont vivement fait savoir. Une réunion plutôt tendue aurait d'ailleurs eu lieu entre certains fans marseillais et la direction olympienne, au cours de laquelle la tête de Pablo Longoria aurait été réclamée.

Pourtant troisième de la Ligue 1 et invaincu en championnat, l’OM est en train de traverser une période de turbulences. Tenu en échec contre le FC Nantes, le club phocéen a également concédé le point du match nul ce dimanche contre Toulouse (0-0). Depuis le début de saison, les hommes de Marcelino éprouvent quelques difficultés dans le jeu, et cela ne plaît pas du tout au public marseillais à l’approche des grandes échéances.

Rien ne va plus à l'OM

De ce fait, l’OM a eu droit à sa première bronca après la rencontre face à Toulouse. Les Olympiens ont été massivement sifflés par les supporters marseillais lors de leur tour d’honneur. « Mouille le maillot ou casse-toi » pouvait-on entendre depuis le Virage Sud. Un bref échange a d’ailleurs eu lieu entre des fans et l’effectif de Marcelino, sans qu’aucun réel débordement n’ait eu lieu. Mais au lendemain de ce résultat mitigé contre Toulouse, un divorce serait en train de prendre forme entre les supporters et la direction du club phocéen.

Les supporters réclament la tête de Longoria