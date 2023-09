Il craint le pire face à l’OM

Thibault Morlain

Ça y est, les Coupes d’Europe sont de retour. Pour ce qui est de l’OM, éliminé de la Ligue des Champions, il faudra se contenter de l’Europa League. Ça va d’ailleurs débuté avec une très belle affiche face à l’Ajax Amsterdam. Mais voilà que les Néerlandais sont loin d’être en grande forme. D’ailleurs, du côté des Pays-Bas, on tremble un peu avant cette rencontre entre l’OM et l’Ajax Amsterdam.

Ce jeudi, c’est un déplacement à Amsterdam qui attend l’OM. Pour son premier match de cette saison d’Europa League, le club phocéen va devoir se frotter à l’Ajax et les hommes de Marcelino auront des choses à se faire pardonner après leur match nul de ce week-end face à Toulouse (0-0). Et du côté de l’Ajax Amsterdam, cela ne va d’ailleurs pas très bien également. Le club amstellodamois pointe à la 12ème place du championnat néerlandais et reste sur une grosse défaite face à Twente (3-1). D’ailleurs, après ce qu’il a vu de l’Ajax lors de cette rencontre, Ronald De Boer tremble un peu.

« Tout est allé à l’envers »

« Je suis très choqué. (…) Tout est allé à l'envers. La façon de jouer, à laquelle l'Ajax est habituée, ne se voit pas. Défendre, prendre des initiatives, mettre la pression... Et vous n'allez pas changer cela en une semaine », a d’abord lâché l’ancien international néerlandais, pour Ziggo Sport , abasourdi donc de ce qu’il a vu de l’Ajax Amsterdam face à Twente.

« Un niveau supérieur »