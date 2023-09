OM : Un cadre du vestiaire lâche un message sur l’entraineur

Arnaud De Kanel

L'OM continue de décevoir. Perdus dans le jeu et inoffensifs, les Olympiens n'ont pas fait mieux qu'un triste 0-0 dimanche sur le pelouse face à Toulouse. Le coaching de Marcelino est pointé du doigt mais l'entraineur de l'OM peut compter sur le soutien de Chancel Mbemba.

Les week-end se suivent et se ressemblent du côté de l'OM. Tenus en échec par un FC Nantes réduit à dix avant la trêve, les Marseillais ont concédé le nul dimanche en fin d'après midi contre Toulouse. Une mini-crise commence à s'installer et la faute est rejetée sur Marcelino. L'entraineur espagnol ne parvient pas à bien faire jouer son équipe qui bute sur des équipes inférieures sur le papier. Mais pour le moment, le vestiaire ne s'est pas retourné contre lui.

«Il fallait gagner»

Homme fort du vestiaire, Chancel Mbemba s'est dit déçu du résultat mais il fait bloc derrière son coach. « Il fallait gagner, on s'est donné à fond, le plus important est de ne pas avoir pris de but. C'est dommage. On va continuer à travailler pour s'améliorer. Toulouse n'est pas un petit club, il fallait gagner, dans l'esprit on a poussé jusqu'à la fin mais on n'a pas pris trois points. On est focus, chaque match est capital. Je crois que les prochaines fois, les attaquants vont marquer. On va continuer à travailler », a déclaré le défenseur central congolais de l'OM en zone mixte, avant de poursuivre.

«On est derrière notre entraîneur»