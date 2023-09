L’entraîneur de l’OM se lâche, transfert imminent ?

Thomas Bourseau

Décidément, Marcelino ne réalise pas des débuts parfaits à l’OM. Le technicien espagnol, proche du président Pablo Longoria qui a fait le nécessaire pour lui offrir les rênes de l’effectif, a une nouvelle fois été tenu en échec dimanche et cette fois-ci face à Toulouse (0-0) et une quatrième fois d’affilée sans Azzedine Ounahi. Marcelino lui demande plus, mais son transfert se préciserait.

Recruté par Pablo Longoria en janvier dernier après ses performances XXL à la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi (23 ans) vit une aventure marseillaise bien compliquée. En atteste son début de saison sous la houlette de Marcelino. Malgré son but lors de la journée d’ouverture de Ligue 1 face au Stade de Reims en août dernier (2-1), Ounahi n’a pas gagné la confiance de l’entraîneur espagnol.

Ounahi pense au départ, Marcelino lui demande plus

D’ailleurs, depuis l’élimination de l’OM en barrages de la Ligue des champions face au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi n’a plus porté la tunique phocéenne et a semblé à deux doigts de plier bagage en fin de mercato. Finalement, Ounahi est resté faute d’offre suffisamment intéressante à ses yeux selon La Minute OM , mais son départ lors du mercato hivernal serait déjà programmé.

