Il quitte le PSG, le coup de gueule de Mourinho

Cet été, le Paris Saint-Germain a réussi à se débarrasser d’un grand nombre d’indésirables, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières années. Ainsi, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie et a finalement rejoint l’AS Roma d’un certain José Mourinho, où il a d’ailleurs retrouvé son coéquipier Renato Sanches.

Après un prêt pas très concluant à la Juventus, Leandro Paredes s’est de nouveau trouvé en instance de départ au PSG et a finalement retrouvé son ancien club de l’AS Roma, dans le cadre d’un transfert autour des 2,5M€. Un choix payant, puisqu’il n’était pas du tout dans les plans de Luis Enrique et qu’il retrouve enfin du temps de jeu en Serie A.

Paredes rejoue à la Roma, mais...

Depuis son arrivée, Paredes a disputé tous les matchs de l’AS Roma avec quatre titularisation sur quatre possibles. Ce dimanche, il a d’ailleurs participé activement à la large victoire de son équipe sur Empoli (7-0), assistant même au but de son coéquipier Renato Sanches, qui l’a suivi à Rome depuis le PSG.

« Il n’a pas fait le moindre entraînement avec le PSG et deux jours après il était sur le banc avec nous »