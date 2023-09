Ce transfert a tout changé au RC Lens

Jean de Teyssière

Le problème du RC Lens en ce début de saison tient-il sa source au départ de Seko Fofana à Al-Nassr cet été ? L'ancien capitaine lensois a choisi de quitter le RC Lens, qui a récupéré 19M€ en laissant filer l'un de ses meilleurs joueurs partir en Arabie saoudite. Pour Adrien Thomasson, le milieu de terrain lensois, ce départ a laissé un très grand vide, qui n'a pas été comblé.

Le RC Lens n'a pris qu'un seul point en Ligue 1 cette saison, et ce, en cinq matchs. Il y a déjà urgence dans le Nord pour les S ang et Or. En effet, ils ne parviennent pas à retrouver leur efficacité, qui leur avait fait tant de bien la saison dernière. Leur effectif a connu de nombreuses modifications, avec notamment les départs de Seko Fofana et de Loïs Openda, qui ont fait beaucoup de mal aux Lensois...

Pourquoi Fofana a quitté le RC Lens ?

Dans un entretien accordé à L'Équipe en août dernier, Seko Fofana, l'ancien capitaine lensois, expliquait pourquoi il avait choisi de rejoindre le club saoudien d'Al-Nassr : « Cet été, j'ai eu des approches aussi et j'ai dit : "Je vais disputer la C1 avec Lens." Et Al-Nassr est arrivé. On m'a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu'il y a trois ans quand j'avais choisi Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix, j'ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l'accepte. »

«Seko absorbait la pression et tirait l'équipe vers le haut»