Poussé au départ par le PSG, il déballe tout

Thomas Bourseau

Recruté par Luis Campos à l’été 2022 en provenance du LOSC, Renato Sanches n’a clairement pas brillé au PSG. Entre autres en raison de divers pépins physiques qui l’ont freiné. Relancé par José Mourinho à la Roma, Sanches est déjà passé à autre chose comme il l’a fait savoir à la presse italienne.

Lors de son premier exercice au PSG, Renato Sanches n’a pas fait forte impression. En effet, après deux buts inscrits et diverses blessures étalées sur l’exercice, le Paris Saint-Germain a décidé de s’en séparer, même momentanément. C’est pourquoi le milieu de terrain portugais s’en est allé à la Roma.

«C'est une période de maturité pour moi»

Au contact de son homologue José Mourinho, Renato Sanches se sent à la maison à la Roma au vu de ses propos livrés à DAZN . « C'est toujours plus facile quand on a un entraîneur portugais, on parle la même langue, c'est plus facile de comprendre ce qu'il veut et ce qu'il me demande en tant que joueur. Mais il est surtout essentiel de sentir son soutien ».



Pour le média transalpin, Sanches a également partagé son sentiment de maturité acquis au fil des expériences. « C'est une période de maturité pour moi, une période pour avoir une certaine stabilité. J'ai déjà remporté plusieurs titres en Allemagne, en France, au Portugal mais je pense avoir atteint un point dans ma carrière où je suis assez mature pour pouvoir montrer mon football ».

«Mes débuts avec les Giallorossi se sont très bien passés»