Le PSG se mobilise pour lui, il répond

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines maintenant, Sergio Rico se remet d'un très grave accident de cheval. L'Espagnol n'est pas passé loin de perdre la vie cet été, et il se remet doucement de cet évènement. Peu après ce drame, le portier a reçu beaucoup de messages de la part de certains de ses coéquipiers, des dirigeants parisiens, ou bien de fans. Des attentions qui ont particulièrement touché Rico.

Avec la fin du mercato, l'effectif du PSG est maintenant au complet, ou du moins presque au complet. En effet, il manque toujours un joueur au sein de l'effectif du club de la capitale, il s'agit de Sergio Rico. L'Espagnol a été victime d'un accident de cheval cet été, et il a frôlé la mort. Depuis il se remet petit à petit, et il est même sorti de l'hôpital. L'ancien joueur du FC Séville ne peut toutefois pas encore reprendre le sport, et donc l'entraînement avec ses coéquipiers.

Rico a été très touché par les nombreux messages

Sergio Rico revient donc de loin, et même s'il n'a pas encore repris l'entraînement, cela est un soulagement de le voir en forme, et enthousiaste. Pour le site officiel du PSG, l'Espagnol a d'ailleurs remercié les fans, ses coéquipiers, ou bien les dirigeants parisiens pour les nombreux messages de soutien. « C’est émouvant de voir tous ces messages de soutien. J’ai reçu des messages de tous mes coéquipiers, des collaborateurs du club, du Président, de Luis Campos, de tout le monde. Toutes les personnes du club m’ont envoyé des messages de soutien, de force. Ils ont pris sur leur temps, surtout pendant les vacances, pendant l’été, pour m’envoyer des messages, pour me soutenir. Ça m’a beaucoup touché, tout comme les gestes de mes coéquipiers, leurs célébrations de but, le fait de porter mon maillot. On le voit sur la vidéo, dans le vestiaire, tous les maillots avec mon nom. Tout ça m’émeut énormément, c’est un honneur et je suis fier de faire partie d’une telle famille. Je veux aussi les remercier tous, personnellement pour leurs messages, pour avoir pris sur leur temps pour me soutenir dans ce moment très difficile. »

Rico aimerait revenir cette saison

Il est encore trop tôt pour s'avancer, mais Sergio Rico aimerait revenir à l'entraînement au PSG avant la fin de la saison. Cela ne sera possible que si les médecins trouvent que la réathlétisation de l'Espagnol avance bien. Lorsqu'il reviendra à Paris, la situation sera toutefois différente par rapport à celle avant son accident, car depuis le club de la capitale a recruté Arnau Tenas au poste de troisième gardien.