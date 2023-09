Le PSG perd l’une de ses stars, il s’interroge

Alexis Brunet

Cet été, le PSG s'est considérablement renforcé. C'est le cas notamment en attaque, où de nombreux joueurs ont débarqué, comme Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou bien encore Randal Kolo Muani. En revanche pour ce qui est du milieu de terrain c'est un peu plus léger. D'après Bixente Lizarazu, l'entrejeu parisien manque de maîtrise technique, et le champion du monde se demande donc pourquoi avoir laissé partir Marco Verratti.

Lors de la cinquième journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice, le PSG a concédé sa première défaite de la saison. Le club de la capitale s'est incliné sur le score de deux buts à trois, malgré un doublé de Kylian Mbappé. Le Français a comme de nombreuses fois surnagé en attaque.

Le milieu n'a pas assuré face à l'OGC Nice

Contre l'OGC Nice, Luis Enrique avait décidé de se passer des services de Manuel Ugarte, sur le banc au coup d'envoi. L'Uruguayen était remplacé par Carlos Soler, qui accompagnait Warren Zaïre-Emery et Vitinha. L'Espagnol n'a pas su saisir sa chance, et plus globalement c'est tout le milieu de terrain qui n'a pas très bien fonctionné.

«Pourquoi on fait partir Verratti ?»