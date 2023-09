Un joueur de l’équipe de France recale le PSG, il s’explique

Thomas Bourseau

Le PSG avait plusieurs idées en tête sur le marché des transferts qui ne se sont pas concrétisées. Marcus Thuram semble entrer dans cette catégorie. Alors agent libre, l’international français a fait le choix de dire non au Paris Saint-Germain pour l’Inter. Ces dernières heures, Thuram a dévoilé les raisons de son transfert à Milan.

Marcus Thuram avait quitté les supporters nerazzurri avec un but avant la trêve internationale contre la Fiorentina (4-0). Au retour de son rassemblement avec l’équipe de France où il a inscrit le premier but en sélection face à l’Irlande (2-0), Thuram a remis ça samedi lors du derby de la Madonnina.

«Je devais déjà venir ici il y a deux ans et c'est resté dans ma tête»

Les deux clubs milanais, à savoir le Milan AC et l’Inter, étaient opposés samedi soir. Un derby qui a tourné en la faveur de l’Inter de Marcus Thuram qui s’est une nouvelle fois montré décisif en inscrivant un nouveau but lors du récital des Nerazzurri (5-1). Courtisé par le PSG pendant un bon moment, lui qui était agent libre, Marcus Thuram a donné sa priorité à l’Inter et a expliqué pourquoi à DAZN . « Je devais déjà venir ici il y a deux ans et c'est resté dans ma tête. J'ai travaillé pour retrouver ma forme, j'ai réalisé que l'Inter ne m'avait pas quitté et j'avais toujours très envie de venir ici. Cela me paraissait évident ».

Luis Enrique débarque au PSG, il n’en croit pas ses yeux https://t.co/fczcjpX3eg pic.twitter.com/yRWo7rH8S7 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«L'Inter a une grande équipe et je savais que je pouvais apporter ma contribution»