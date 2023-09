Le PSG perd trois stars, la solution est déjà trouvée

Alexis Brunet

Cet été, de nombreux cadres ont quitté le PSG. Le club de la capitale a perdu Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, ou encore Marco Verratti plus récemment. Les trois derniers cités apportaient beaucoup à Paris, notamment d'un point de vue de la création, ce qui peut manquer au PSG en ce début de saison. D'après Alain Roche, le champion de France a la solution pour remédier à cela, il s'agit de Kylian Mbappé.

L'attaque du PSG a grandement changé par rapport à l'année dernière. Lionel Messi et surtout Neymar sont partis, et il ne restait alors plus que Kylian Mbappé pour marquer des buts. Heureusement le club de la capitale a beaucoup recruté cet été, et Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, ou bien Randal Kolo Muani sont entre autres arrivés.

Le PSG peine à se créer des actions

Le PSG a donc mis la main au portefeuille pour se reconstruire une attaque, mais pour le moment, le club de la capitale a un peu de mal offensivement. Seul Kylian Mbappé et Marco Asensio se sont montrés efficaces, et Paris peine à se créer des actions. Les partenaires de Gonçalo Ramos ont d'ailleurs concédé une défaite face à l'OGC Nice, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

Mbappé la solution pour le PSG ?