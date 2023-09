Mbappé, Neymar... Après le fiasco, il tacle l'entraineur du PSG

Amadou Diawara

Ce vendredi soir au Parc des Princes, le PSG s'est incliné face à l'OGC Nice en Ligue 1. Alors que Luis Enrique a refusé de tirer la sonnette d'alarme, Denis Charvet s'est emporté. En effet, le chroniqueur de RMC Sport estime que la défaite du PSG face à l'OGC Nice est très inquiétante.

Ce vendredi, le PSG recevait l'OGC Nice au Parc des Princes. Et à la surprise générale, le club de la capitale s'est incliné à domicile face aux Aiglons (2-3), et ce, malgré le doublé de son capitaine du soir Kylian Mbappé.

Le PSG s'est incliné contre Nice au Parc

Malgré la défaite du PSG, Luis Enrique a refusé de paniquer, préférant voir le verre à moitié plein en conférence de presse d'après-match. Une attitude qui n'a pas manqué de faire réagir Denis Charvet, ancien joueur du XV de France, dans les Grandes Gueules du Sport.

«Il perd 3-2 contre Nice à la maison, et il est content»