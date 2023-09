Fiasco au PSG, l'entraineur prend une décision

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison face à l’OGC Nice au Parc des Princes. Malgré la défaite concédée à domicile (2-3), l’entraîneur parisien Luis Enrique se voulait très optimiste après la rencontre. Alors que le club parisien s’apprête à affronter Dortmund en Ligue des champions (mardi, 21h), Luis Enrique garde une pleine confiance en son groupe.

« Je ne suis pas du tout inquiet. Mardi, on sera mieux j’en suis sûr. Ce sera un match contre un adversaire très difficile, mais je suis optimiste » . Voilà ce que déclarait Luis Enrique après la défaite du PSG sur sa pelouse face à Nice (2-3) ce vendredi. Une rencontre marquée par un doublé de Kylian Mbappé, mais également par quelques errances défensives parisiennes.

«Je veux bien qu’on chiale…» : Daniel Riolo se lâche encore sur Verratti https://t.co/i7mHOz6SUq pic.twitter.com/3Bwej1lO8a — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Le PSG réalise le pire début de saison de son histoire récente

Avec seulement huit points pris en cinq matchs, le PSG version Luis Enrique réalise tout simplement le pire début de saison de son histoire récente en championnat. Pour autant, l’état d’esprit combattif des Parisiens face à Nice vendredi (le PSG était mené trois buts à un) laisse place à l’optimisme. Ce mardi, le club de la capitale accueille le Borussia Dortmund au Parc des Princes pour son premier match des phases de poules de la Ligue des Champions.

Luis Enrique et le PSG savent qu’il faudra être patients