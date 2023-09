Il a plombé le PSG, cette surprise de Deschamps exulte

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, l’OGC Nice a déjoué les pronostics en allant s’imposer sur la pelouse du PSG, champion de France en titre (2-3). Une rencontre au cours de laquelle l’attaquant niçois Terem Moffi s’est particulièrement distingué, avec deux buts et une passe décisive. Convoqué en remplacement d’Ibrahima Konaté cette semaine avec les Bleus, Jean-Clair Todibo a particulièrement apprécié la performance de son coéquipier nigérian.

A seulement quelques jours de la réception du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le PSG ne s’est pas rassuré. Les hommes de Luis Enrique ont chuté à domicile face à une belle équipe de Nice (2-3). Si Kylian Mbappé s’est distingué par un nouveau doublé, l’attaquant niçois Terem Moffi lui a parfaitement répondu.

Après Verratti, le PSG va annoncer un nouveau transfert ! https://t.co/0xuPJWGB22 pic.twitter.com/YoDLNdvxVw — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Moffi en feu face au PSG

Auteur de l’ouverture du score et passeur sur le deuxième but du Gym , Terem Moffi a permis aux siens de creuser l’écart en inscrivant le but du 1-3 en faveur de l’OGC Nice. Très remuant, l’international Nigérian aura causé de gros soucis à la défense du PSG.

« Il a été magnifique »