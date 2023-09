Il a écoeuré le PSG, son plan est révélé

Benjamin Labrousse

Le PSG a chuté pour la première fois de la saison, avec une défaite concédée face à l’OGC Nice ce vendredi (2-3). Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont été bousculés par des Niçois inspirés. Important au sein de la défense du Gym, Jean-Clair Todibo a révélé quel était le plan des Aiglons, concentré sur Terem Moffi.

Le PSG n’aura pas le temps de trop y penser. Au lendemain de leur première défaite de la saison en championnat face à Nice (2-3), les Parisiens doivent déjà préparer leur entrée en lice en Ligue des Champions face à Dortmund ce mardi. Toutefois, le club de la capitale réalise son pire démarrage en Ligue 1 depuis plus de 10 ans, avec seulement huit points engrangés en cinq rencontres disputées.

« Je ne suis pas inquiet »

A ce propos, l’entraîneur parisien Luis Enrique se voulait plutôt confiant, malgré la défaite du PSG. « Nice a joué un beau football, mais je ne suis pas inquiet, et j'ai vu des supporters soutenir leur équipe même menée de deux buts. Mardi l'opposition sera plus forte, mais on jouera mieux. Je suis optimiste » , déclarait ainsi l’Espagnol en zone mixte.

Todibo dévoile le plan des Niçois face au PSG