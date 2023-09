Il se fait recadrer après son clash avec Mbappé

Hugo Chirossel

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive vendredi soir lors de la victoire de l’OGC Nice sur la pelouse du PSG (2-3), Terem Moffi s’est en plus offert une petite explication avec Kylian Mbappé après la célébration de son deuxième but. Même son capitaine, Dante, l’a rappelé à l’ordre en zone mixte après la rencontre.

Terem Moffi était forcément très satisfait d’avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive vendredi soir face au PSG (2-3). Une joie qui s’est fortement faite sentir lors de son deuxième but, après lequel il a célébré en enlevant son maillot devant les supporters parisiens. Une attitude qui n’a pas visiblement pas plu à Kylian Mbappé et qui l’a fait savoir à l'attaquant de l'OGC Nice.

« Le point négatif c’est son deuxième but et sa célébration »

Même Dante n’a pas tellement apprécié la célébration de Terem Moffi, même s’il a salué sa grande performance : « Terem a beaucoup de force, il sait prendre la profondeur. Mais le point négatif c’est son deuxième but et sa célébration. Il faut savoir rester les pieds sur terre », a notamment déclaré le capitaine de l’OGC Nice en zone mixte, dans des propos relayés par Foot Mercato .

« C’est leur histoire à eux deux »