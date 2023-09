Après le drame, le PSG prend les choses en main

Jean de Teyssière

Le Maroc a été victime d'un terrible tremblement de terre il y a maintenant une semaine, causant la mort de 2901 personnes et blessant 5530 personnes. Alors que les aides se multiplient pour soutenir le pays africain, le PSG a tenu à participer, en faisant un appel aux dons pour les victimes de cette catastrophe naturelle.

Après Achraf Hakimi - qui a donné son sang, tout comme toute l'équipe nationale du Maroc pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre - les clubs de football s'activent. C'est le cas du PSG, qui souhaite apporter son soutien, notamment financier, avec l'aide de ses supporters, envers les personnes touchées par le séisme la semaine dernière. Le bilan continue de s'alourdir et est estimé à plus de 3000 morts et 5000 blessés.

Le PSG fera un don d'un euro par billet vendu face à Nice

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le PSG explique comment il compte passer à l'action pour aider les victimes du tremblement de terre au Maroc : « Face à la tragédie qui touche le Maroc, le Paris Saint-Germain se mobilise. À l’occasion du match l’opposant à l’OGC Nice le 19 septembre, le club fera un don d’un euro par billet afin d’apporter son plein soutien aux populations marocaines. Le club souhaite engager ses fans en créant cet appel aux dons en partenariat avec la Fondation de France, l’une des toutes premières organisations à s’être mobilisée. À travers une vidéo diffusée au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et ses joueurs encourageront l’ensemble de la famille PSG à participer. »

L'appel aux dons lancé par le PSG

Le PSG s'est aussi rapproché de l'association Fondation de France pour permettre à ceux qui le souhaitent de faire un don pour les victimes du tremblement de terre au Maroc. Le directeur de la marque PSG, Fabien Allègre, estime que « Le Paris Saint-Germain a une relation privilégiée avec le Maroc. Nous sommes tous très touchés par le drame qu’ont vécu les Marocains et nous sommes convaincus que la famille PSG, toujours généreuse et engagée, a un rôle à jouer, humblement, pour apporter toute l’aide nécessaire à la population locale. Très engagée dans ce pays, , la Fondation de France, est le partenaire idéal pour cette opération. »

«Nous remercions le PSG et ses joueurs pour leur mobilisation»