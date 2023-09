Un malaise est révélé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au PSG, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma durant l'été 2021 n'a pas fait que des heureux. Alors titulaire indiscutable au poste de gardien de but, Keylor Navas a très mal vécu ce transfert et son déclassement sous les ordres de Mauricio Pochettino. Une situation, qui a provoqué un malaise en interne, notamment à l'approche du huitième de finale face au Real Madrid en février 2022.

Entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, la relation a toujours été délicate. Le premier a très mal vécu l'arrivée du second au PSG. En effet, l'Italien s'est très vite installé dans les cages parisiennes. Et même s'ils se montrent courtois, il existerait une certaine forme de malaise entre les deux gardiens.

Pochettino avait refusé de trancher

Des tensions, qui se sont accentuées sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin avait refusé de trancher, laissant les deux gardiens dans l'incertitude. « La gestion entre Navas et Donnarumma ? Je pense que nous avons deux grands gardiens. Ne vous inquiétez pas, laissez moi travailler, je vais prendre mes décisions » avait confié le coach du PSG.

Navas s'est senti trahi