Mbappé - Neymar : Le clash est confirmé ?

La rédaction

Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas les meilleurs amis du monde et ne s'en cachaient pas. En froid depuis plusieurs mois, les deux joueurs avaient pris leurs distances au PSG. Un nouveau cap a été franchi puisque les stars ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. La preuve d'un malaise entre les deux anciens amis.

Il y a encore quelques années, Neymar considérait Kylian Mbappé comme son « petit frère ». Mais les liens se sont distendues. Selon plusieurs médias, le Français aurait réclamé le départ du Brésilien du PSG, et Neymar a été mis au courant. Aujourd'hui à Al-Hilal, le Brésilien ne semble pas prêt de lui pardonner.

Entre Mbappé et Neymar, la guerre continue

En effet, les deux joueurs ne se suivent plus sur Instagram . Les caméras du PSG avaient filmé une accolade entre les deux hommes lors des adieux de Neymar, mais tout porte à croire que les tensions restent présentes.

Les deux joueurs ont pris leurs distances