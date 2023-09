Quiz sur le passage de Verratti au PSG

Florian Barré

C’est désormais officiel depuis ce mercredi, Marco Verratti n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Après onze saisons passées dans la capitale française, le milieu de terrain italien âgé de 30 ans a dit au revoir à ses coéquipiers pour s’envoler en direction d’Al-Arabi, au Qatar. De ce fait, le 10sport vous propose par le biais d’un quiz de tester vos connaissances sur le passage du « Petit Hibou » au PSG.

Après Lionel Messi, parti à l’Inter Miami, et Neymar, transféré à Al-Hilal, le PSG a bel et bien opté pour un changement d’époque en laissant également partir Marco Verratti, l’un des piliers du projet parisien, chouchou du président Nasser Al-Khelaïfi et des habitués du Parc des Princes. Le départ du Petit Hibou illustre la nouvelle politique des dirigeants parisiens, désireux de faire table rase du passé après avoir connu en 2022-2023 une des saisons les plus décevantes du club depuis son rachat en 2011 par Qatar Sports Investments.



Verratti quitte le PSG, Ibrahimovic se lâche https://t.co/dRfTORriqM pic.twitter.com/jD9WMS1Wvb — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Difficile de remplacer Verratti

Depuis l’officialisation du départ de Verratti à Al-Arabi, les hommages se succèdent. Lionel Messi, Kylian Mbappé et même Zlatan Ibrahimovic ont laissé un mot sur leurs réseaux sociaux à l’attention de l’international italien. Preuve que ce dernier a marqué la dernière décennie de son empreinte et bien qu’il fût parfois critiqué pour son impulsivité auprès des arbitres et ses blessures récurrentes. Quoi qu’il en soit, le PSG fait face là à une grosse perte, dans une zone du terrain qui a toujours posé des problèmes aux parisiens.