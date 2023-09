Alerte pour Mbappé à cause du PSG ?

Amadou Diawara

En plus de sa gêne, Kylian Mbappé ne serait pas à 100% de ses capacités sur le plan athlétique. Et sur ce point, le PSG peut s'en vouloir. En effet, le club de la capitale a sa part de responsabilité, puisqu'il a mis son numéro 7 à l'écart lors de la préparation estivale.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, le club de la capitale l'a placé sur le marché et mis à l'écart du groupe de Luis Enrique. Une manière de mettre la pression à Kylian Mbappé, l'obligeant à prolonger ou à accepter un départ lors du dernier mercato estival. Toutefois, après des discussions positives avec sa direction, le capitaine de l'équipe de France a finalement quitté le loft. Malgré tout, cet épisode a eu un prix.

Mbappé n'est pas à 100% athlétiquement

Selon les informations de L'Equipe , Kylian Mbappé n'est pas à 100% de ses capacités athlétique. En plus de sa gêne au tendon rotulien, la superstar du PSG est en retard dans sa préparation sur le plan physique. Et le club de la capitale peut s'en vouloir.

PSG : Messi interpelle Verratti sur son transfert https://t.co/Z8glPp3Sdz pic.twitter.com/YP8uFHYSd5 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Mbappé handicapé par la mise à l'écart du PSG ?