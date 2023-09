Mbappé : Le PSG est soulagé

Amadou Diawara

Lors du choc entre la France et l'Allemagne ce mardi soir, Didier Deschamps a décidé de préserver à la fois Kylian Mbappé, Theo Hernandez et Ousmane Dembélé. Un choix qui a été apprécié par la direction du PSG, qui compte sur ses trois joueurs pour les échéances à venir.

Pour le dernier rassemblement des Bleus , Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Theo Hernandez. Alors que l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort revient d'une blessure à la cheville, le sélectionneur de l'équipe de France n'a titularisé que ses trois coéquipiers parisiens face à l'Irlande (éliminatoires de l'Euro 2024) jeudi dernier.

PSG : Messi interpelle Verratti sur son transfert https://t.co/Z8glPp3Sdz pic.twitter.com/YP8uFHYSd5 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Mbappé, Dembélé et Hernandez ménagés par Deschamps

Pour affronter l'Allemagne en amical ce mardi, Didier Deschamps a aligné Randal Kolo Muani d'entrée, et ménagé à la fois Kylian Mbappé, Theo Hernandez et Ousmane Dembélé. Et en deuxième mi-temps, le patron des Bleus n'a utilisé que l'ancien attaquant du FC Barcelone. Un choix apprécié par la direction du PSG.

Le PSG valide la décision de Deschamps