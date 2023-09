PSG : Verratti s’est fait charger dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien partenaire de Marco Verratti au sein du PSG, Blaise Matuidi se remémore son passage au sein du club de la capitale avec le milieu de terrain italien, qui vient d'être transféré au Qatar. Et il raconte que Verratti a régulièrement reçu des soufflantes durant les séances d'entraînement...

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel depuis mercredi : Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG. Après onze ans passés au sein du club francilien, le milieu de terrain italien de 30 ans s'est engagé avec Al-Arabi, au Qatar, lui qui était poussé vers la sortie par sa direction depuis maintenant plusieurs semaines. La fin d'une ère donc pour le PSG et Verratti, qui laissera de nombreux souvenirs impérissables, même aux anciens joueurs Parisiens qui ont eu la chance de croiser sa route.

PSG : Verratti lâche ses vérités après son transfert https://t.co/a9wDh3fvkO pic.twitter.com/4trgInqZ9D — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Thiago Silva lui a passé quelques soufflantes »

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Blaise Matuidi s'est confié sur les charges que Marco Verratti prenait régulièrement aux entraînements, que ce soit de la part des entraîneurs ou de ses coéquipiers du PSG : « Il a agacé Ancelotti avec ses prises de risque ? Pas que Carlo ! Thiago Silva lui a passé quelques soufflantes. Mais ça ne changeait pas grand-chose et, à l'arrivée, on savait le plus souvent que ça allait déboucher sur quelque chose de positif derrière. Moi, j'estime qu'il faut surtout retenir le positif de tout ce qu'il a fait. Et je lui dis : "Marco, bravo ! », indique l'ancien milieu de terrain du PSG sur Verratti.

Matuidi le défend sur les critiques