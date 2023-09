Le boss du PSG impose une condition, ce joueur s'exécute

Jean de Teyssière

Le PSG a fait peau neuve cet été avec les départs de 19 joueurs, suite à l'officialisation du transfert de Marco Verratti. Onze joueurs sont également arrivés, plusieurs parlant déjà français, le PSG ayant recruté Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Les joueurs restants, comme Carlos Soler, s'appliquent à apprendre la langue de Molière, comme le souhaite le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

La saison 2023-2024 a commencé tranquillement pour le PSG. Après avoir fait deux matchs nuls en Ligue 1, (0-0 face à Lorient, puis 1-1 face à Toulouse), les hommes de Luis Enrique ont ensuite étrillé le RC Lens (3-1) et l'OL (4-1). Après la trêve internationale, le programme sera chargé pour le PSG avec les réceptions de Nice, Dortmund et Marseille en l'espace de 9 jours. La cohésion d'équipe sera importante, et tout le monde semble y travailler.

Nasser al-Khelaïfi veut que tous les joueurs du PSG parlent français

Le PSG a mené à bien son projet de franciser l'effectif. Il faut dire que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi serait tombé amoureux de la France, d'après Relevo . L'homme d'affaires qatari est donc très attaché à la langue du pays dans lequel il vit. Ce qui fait dire à un agent de joueurs pour Relevo que le président parisien « exige que tous les membres de l'équipe connaissent le français, c'est le minimum. »

« C'est très important pour un joueur du PSG de parler français »