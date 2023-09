Messi : Après le PSG, un échec est révélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, à l'issue de son contrat, Lionel Messi a quitté le PSG où il évoluait depuis deux saisons. Le champion du monde a choisi de rejoindre l'Inter Miami en MLS alors qu'un retour au FC Barcelone a longtemps été évoqué. Directeur sportif du club blaugrana, Deco revient d'ailleurs sur cet échec.

Cet été, Lionel Messi a grandement fait parler. Et pour cause, le champion du monde s'est retrouvé au cœur des discussions sur le mercato après l'annonce de son départ du PSG où son contrat arrivait à échéance. Un retour au FC Barcelone a d'ailleurs longtemps été envisagé mais n'a pas rendu possible à cause des problèmes économiques du club blaugrana .

Deco avoue des discussions avec Messi

Présenté officiellement en tant que directeur sportif du Barça, Deco s'est d'ailleurs prononcé sur ce dossier. « Leo est un ami. Je l'aime beaucoup. Je lui parle moins maintenant, parce qu'il est loin. Nous voulions tous avoir Leo, mais cela n'a pas été possible à cause de situations que nous connaissons tous », assure le dirigeant portugais en conférence de presse.

Messi retrouve le sourire à Miami

Finalement, Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami où il retrouve le sourire depuis ses débuts. En MLS, l'Argentin semble avoir retrouvé son niveau et ne doit donc pas regretter son choix après deux saisons poussives au PSG.